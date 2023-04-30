بعد تصريحه بأنه أقنع زوجته بنزع الحجاب، الشيخ محمد بن حمودة يعتذر وينفي دعوته النساء لخلع الحجاب

نشر الاحد 30 افريل، الشيخ محمد بن حمودة تدوينة اعتذر من خلاله عن تصريحاته المثيرة للجدل والتي قال فيها انه أقنع زوجته بنزع الحجاب لانه ليس فرضا حسب تصريحه .
وقال الشيخ بن حمودة " عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون».
وأضاف " انا محمد بن حمودة اعتذر على تطرقي لموضوع الحجاب في الآونة الأخيرة وذلك لاشتباه الامر على بعض الناس فلم ادعو النساء لخلع الحجاب ولم يكن ذاك قصدي يوما ما ما اردته فقط هو مناقشة الايات والاحاديث الواردة في فرضية الحجاب من عدمه ومن اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ولم بصب فله اجر واحد".
وختم تدوينته بالقول "أكرر اعتذاري من الجميع وكل من تأذى من الموضوع واستغفر الله العظيم واتوب اليه".
وقال الشيخ بن حمودة " عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون».
وأضاف " انا محمد بن حمودة اعتذر على تطرقي لموضوع الحجاب في الآونة الأخيرة وذلك لاشتباه الامر على بعض الناس فلم ادعو النساء لخلع الحجاب ولم يكن ذاك قصدي يوما ما ما اردته فقط هو مناقشة الايات والاحاديث الواردة في فرضية الحجاب من عدمه ومن اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ولم بصب فله اجر واحد".
وختم تدوينته بالقول "أكرر اعتذاري من الجميع وكل من تأذى من الموضوع واستغفر الله العظيم واتوب اليه".
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