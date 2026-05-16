القيروان: انتفاع أكثر من 1200 شخص بخدمات قافلة طبية متعدّدة الاختصاصات بمعتمدية حاجب العيون

انتفع اكثر من 1200 مواطن بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان، اليوم السبت، بخدمات قافلة طبية متعدّدة الاختصاصات، نظّمتها الدائرة الصحية بحاجب العيون تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، تجسيداً لسياسة الوزارة الرامية إلى تجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين في مختلف الجهات.وأفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن القافلة شملت أكثر من 95 بالمائة من الاختصاصات الطبية والجراحية المتاحة في تونس، وتميزت بتأطير وإشراف أساتذة جامعيين ونخبة من كبار الدكاترة ورؤساء الأقسام من كلية الطب بسوسة، ومستشفيات القيروان، وذلك بالتنسيق مع عميد كلية الطب السابق بسوسة الدكتور الهادي خيري.وأضاف أن طاقما طبيا وشبه طبي ضم أكثر من 150 إطارا من القطاعين العام والخاص وأطباء دعم من ولايتي سيدي بوزيد والقصرين المجاورتين امنوا خدمات هذه القافلة المجانية التي شهدت إقبالا مكثّفا من الأهالي الذين استحسنوا البادرة.وبيّن المتحدّث أنّه لتسهيل استيعاب تدفق الأهالي على القافلة، توزّعت العيادات على أربعة مواقع حيوية بالمدينة شملت المستشفى المحلي بحاجب العيون، ومقر الدائرة الصحية، والمدرسة الابتدائية "2 مارس"، والمعهد الثانوي بالجهة.​واعتبر الدكتور جمال مرابط أن القافلة "نجحت في تحقيق أهدافها الإنسانية برسم علامات الرضى على وجوه المواطنين"، مشيرا إلى دورها الملموس في تخفيف عبء السفر ومشقة التنقل عن كاهل أهالي المنطقة للتوجه نحو المستشفيات الجامعية بالولايات الأخرى، فضلا عن تمكين الهياكل الصحية من حصر ومتابعة الحالات التي تستوجب رعاية طبية مستمرة لاحقا.​ووفرت القافلة عيادات مجانية غطت أكثر من 30 اختصاصا طبيا شمل بالخصوص أمراض القلب والشرايين، وطب الأطفال، والجراحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، والتصوير الطبي، وأمراض المفاصل، والأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي.وإلى جانب الإقبال القياسي الذي حظيت به كل من عيادة طب العيون وطب القلب، ركزت القافلة بشكل خاص على الأنشطة الوقائية من خلال تأمين عمليات تقصي لمرض ارتفاع ضغط الدم وسرطان الثدي مدعومة بوحدة متنقلة للتصوير الشعاعي للثدي (الماموغرافيا) لفائدة نساء المنطقة وفّرتها الادارة الجهوية لديوان الاسرة والعمران البشري.وأعلن المدير الجهوي للصحة، بالمناسبة، عن تنظيم قافلة جراحية وطنية يوم 23 ماي الجاري بمختلف ولايات الجمهورية ومن بينها القيروان، بهدف إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية لمرضى المياه البيضاء في العين (الكاتاراكت).