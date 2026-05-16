المنستير: الإعلان عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات ضمن ميزانية 2026 بكلفة 20 مليون دينار

أُعلن خلال جلسة عمل، التأمت أمس الجمعة، بمقر ولاية المنستير، عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات (واد عياد) ضمن ميزانية سنة 2026 بكلفة جملية تقدّر بـ20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية.ويتمثل المشروع في إنجاز مسيلات ومنشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكنية والمحاور المحاذية، ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص به خلال شهر جوان 2026، على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر 2026 لمدة تقدّر بسنتين.وشهدت مدينة المكنين خلال الليلة الفاصلة بين يومي الإثنين 19 جانفي 2026 والثلاثاء 20 جانفي 2026 نزول كميات كبيرة من الأمطار، أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص بـ"حومة القلالات"، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة تمثلت في سقوط جدران وانهيار أسقف عدد من المنازل.وقدمت إدارة المياه العمرانية خلال الجلسة، الملتئمة بإشراف والي المنستير عيسى موسى،عرضا فنيا مفصّلا حول مختلف المشاريع المنجزة والجارية والمبرمجة بولاية المنستير، كما تمّ التطرّق إلى مدى تقدّم الأشغال والدراسات والإجراءات الفنية والعقارية والبيئية، إلى جانب ضبط أولويات التدخل حسب خصوصية كل منطقة وحجم الإشكاليات المسجلة ميدانيا.واستعرضت الجلسة أيضا نسق تقدّم عدد من المشاريع الأخرى بالجهة، حيث تمّ تسجيل استكمال مشروع حماية مدينتي لمطة وجمال من الفيضانات بكلفة بلغت على التوالي 5 و7 ملايين دينار، في حين بلغت أشغال حماية بنان وقصيبة المديوني مراحلها الأخيرة بنسبة تقدّم تقدّر بـ94 بالمائة وبكلفة جملية تناهز 17 مليون دينار، إلى جانب تقدّم مشروع حماية مدن المنستير وخنيس وزاوية قنطش بنفس النسبة وبكلفة تقدّر بـ18 مليون دينار، فضلا عن مواصلة إنجاز برنامج صيانة منشآت الحماية من الفيضانات بعدد من مناطق الولاية.كما تمّ التطرّق إلى جملة من الدراسات المستقبلية الخاصة بحماية مدن أخرى من الفيضانات على غرار البقالطة وقصر هلال وصيادة وشراحيل وسيدي بنور وطوزة، مع التأكيد على أهمية التسريع في استكمال الدراسات الفنية وتذليل الإشكاليات العقارية والإدارية لضمان الانطلاق في الإنجاز في أفضل الآجال.