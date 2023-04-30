جلول: 'إيقاف الغنوشي تم في إطار تفاهمات إقليمية'



ناجي جلول: ''76% من التلامذة التونسيين لا يمكنهم قراءة فقرة باللغة العربية''

إيقاف الغنوشي تم في إطار تفاهمات إقليمية

اقر رئيس حزب الائتلاف الوطني ووزير التربية الأسبق ناجي جلول ان "نقابات التعليم تستفيد من الريع التربوي".وقال جلول خلال حواره في حصة ستوديو شمس، انه يتم تعيين مديرين للمدارس والمعاهد في جلسات في المقاهي ، لافتا إلى ان "البعض من النقابيين منذ 40 سنة لم يدخل قسم".هذا ودعا ناجي جلول إلى ضرورة "تحييد المؤسسات التربوية عن التجاذبات السياسية".وأكد ناجي جلول أن "المشكلة ليست مشكلة امكانيات في المجال التربوي بل غياب إرادة للإصلاح".وعلى ذلك، أفاد أن "المدرسة أصبحت فضاء غير جاذب نظرا لسوء البنية التحتية ولغياب ادنى المحفزات التي تحتوي الطاقات لدى التلاميذ".وشدد جلول على ان "تعود السنة التحضيرية إجبارية في المدارس".وكشف ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، ان "نسبة 76 بالمائة من التلامذة التونسيين بين 14 و15 سنة لا يمكنهم قراءة فقرة باللغة العربية".وأفاد أن" نسبة فقر التعلم في المدرسة التونسية تبلغ 67 بالمائة".وأقر جلول أن "الأخطاء الكبرى في التعليم الابتدائي خلقت ثقافة التخلف الذي أصبح سلوكا"، لافتا إلى أن "الدولة التونسية في سنوات ال70 كانت فقيرة لكن متقدمة".وعلى ذلك، أشار إلى أن "من أسباب التخلف أنه ومنذ سنوات ال90 تم إختيار الانتداب الإجتماعي ومن لم يجد عملا وكحل للبطالة يصبح أستاذا او معلما والاستغناء عن انتداب الكفاءات".وشدد جلول على أن "الحل للوضع التربوي العودة لمدارس تكوين المعليمن والأساتذة"، لافتا إلى أن "الحل أيضا يكون عبر أنتداب المتكونيين فقط".وقال انه على رئيس الجمهورية الخروج واعلان نهاية الإنتداب الإجتماعي والتعليم الهش ولا يتم الإنتداب إلا بعد التكوين ولا إنتداب خارج ذلك، وفق تعبيره.و قال ناجي جلول إن "إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تم في إطار تفاهمات إقليمية".واشار الى "التقارب الجزائري السعودي"، مبينا أن السعوديين يريدون رأس الغنوشي، وفق تعبيره.كما قال جلول ان "الغنوشي أصبح عبئا ثقيلا على التونسيين".هذا وأقر جلول أن الممارسات الحالية لا تتماشى مع النظام الديمقراطي، لافتا إلى أن العشرية الفارطة كان فيها هينات ومشاكل لكن عشنا سنوات من الحرية، حسب قوله.