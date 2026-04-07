السجن لمديرين عامين سابقين بوزارة الشؤون الاجتماعية في قضية فساد

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائياً حضورياً، بالسجن لمدة ستة أعوام مع خطية مالية في حق مديرين عامين سابقين بوزارة الشؤون الاجتماعية.وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة المسؤولين السابقين، وهما بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاتهما.ويواجه المتهمان تهماً تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل لتحقيق منافع غير قانونية.ويتعلق ملف القضية بأعمال باشرها المتهمان في إطار مهامهما السابقة، خاصة في ما يتصل بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال فترة جائحة كورونا.