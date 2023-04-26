محامي محمد علي العروي: قرار النيابة استئناف حكم الإفراج عن موكلي تصفية حسابات...

قال جلال الهمامي محامي الناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان قرار النيابة العمومية استئناف حكم الإفراج عن موكلي تصفية حسابات من قبل وزير الداخلية الاسبق توفيق شرف الدين".وأضاف المحامي " توفيق شرف الدين استغل وزارة الداخلية لتصفية الحسابات مع موكلي وبالتالي فان قرار النيابة العمومية استئناف حكم الإفراج يدخل في اطار المزايدات".وشدد المحامي ان القضية لا علاقة لها بملف انستالينغو الذي لا يزال على انظار القضاء الى حد الان.وقال ان هنالك قضية ضد توفيق شرف الدين لكنها لا تزال فوق الرفوف...وكان المحامي جلال الهمامي أكد يوم الاثنين 24 أفريل 2023 ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر الافراج عن محمد علي العروي الناطق الرسمي الاسبق باسم وزارة الداخلية ورئيس مستقبل الرجيش في القضية المتعلقة بـ” الإبتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير والمشاركة في ذلك” مشيرا الى ان النيابة العمومية استأنفت القرار.وكتب الهمامي في تدوينة مقتضبة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” قاضي التحقيق بابتدائية تونس يفرج عن العميد محمد علي العروي من تهمة الإبتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير والمشاركة في ذلك ..تهمة كيدت له كيدا والنيابة تستانف متى تنتهي التراجيديا السيئة الاخراج”.يذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد اصدر يوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 بطاقة إيداع بالسجن في حق الناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي من أجل تهم الإبتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير والمشاركة في ذلك.يشار الى ان العروي مودع ايضا بالسجن في ملف ما بات يعرف بـ قضية شركة انستالينغو”.