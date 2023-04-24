Babnet

هذا ما تقرر في حق راشد الغنوشي

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 22:15 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اذنت اليوم النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة، لاعوان فرقة مكافحة الارهاب بالعوينة الابقاء على راشد الغنوشي بحالة سراح بعد مكافحته في قضية رفعتها عليه احدى النقابات الامنية على خلفية وصفه لاعوان الامن بالطواغيت خلال تأبينه لأحد قيادات النهضة خلال دفنه بالجنوب.

هذا ويبقى الغنوشي بحالة إيقاف على خلفية اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه فيما عرف بقضية التأمر على امن الدولة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265452


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 24 أفريل 2023 | 4 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:37 19:03 16:02 12:24 05:34 04:00
Babnet
15°
 Babnet26° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1527°-1427°-1625°-1528°-15
  • Avoirs en devises
    22314,8

  • (24 Avril)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,35950 DT        1$ =3,06040 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 Avril)   760,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    