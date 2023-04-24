هذا ما تقرر في حق راشد الغنوشي

اذنت اليوم النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة، لاعوان فرقة مكافحة الارهاب بالعوينة الابقاء على راشد الغنوشي بحالة سراح بعد مكافحته في قضية رفعتها عليه احدى النقابات الامنية على خلفية وصفه لاعوان الامن بالطواغيت خلال تأبينه لأحد قيادات النهضة خلال دفنه بالجنوب.



هذا ويبقى الغنوشي بحالة إيقاف على خلفية اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه فيما عرف بقضية التأمر على امن الدولة.





