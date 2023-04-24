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لطفي العماري لبوعسكر: قلت ان هذه انظف انتخابات لنفاجأ بقوات الأمن تداهم محيط البرلمان وتوقف نائبا

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 21:43 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة موجها كلامه لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن الحديث عن أن الانتخابات التشريعية الفارطة نزيهة كذبته بعض الأحداث... مضيفا " قلت ان هذه انظف انتخابات لنفاجأ بقوات الأمن تداهم محيط البرلمان وتوقف نائبا".
وتابع لطفي العماري أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ليس راضيا على رئيس هيئة الانتخابات بسبب نتائج الانتخابات للتشريعية"...

وكان النائب وجدي الغاوي تم اخراجه من طرف أعوان الأمن من قاعة الجلسات العامّة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد بسبب قضية مرفوعة ضده تتعلق بشبهة "تدليس تزكيات".



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