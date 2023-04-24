زياد الهاني: من يروّج لحل حركة النهضة اقول له ستحل ماذا ايها الابله ؟؟

قال الناشط الاعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" أن من يروجون لحل حركة النهضة لا يعرفون تاريخها مضيفا " الرئيس الراحل زين العابدين بن علي أراد حلها وفشل".واضاف " حركة النهضة ضعفت في الفترات الماضية وخرج منها قادة بارزون وتضررت صورة رئيسها راشد الغنوشي في عيون انصاره لكن بسبب الاجراءات الأخيرة وخاصة القبض على الغنوشي عادت اللحمة في الحركة وعادت صورة الغنوشي المناضل السياسي".ووجه الهاني خطابه لمن يروّجون لحل حركة النهضة " ماذا ستحل أيها الابله".