فظيع : اب وابنيه يهشمون رأس جارهم بساطور

تمكن أول أمس أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الرقاب التابعة لإقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد من إماطة اللثام عن جريمة قتل بشعة جدت بالجهة،حيث القوا القبض على الجناة وهم اب وابنيه اللذين تعمدوا الاعتداء على جارهم بواسطة ساطور على مستوى الرأس.



وقد تم حجز أداة الجريمة والاحتفاظ بهم تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية ومباشرة قضية عدلية في شأنهم من اجل القتل العمد مع سابقية القصد .



