السفارة الأمريكية: 'وصول باخرة محملة بأكثر من 25 ألف طن من القمح الأمريكي الصلب '

أعلنت السفارة الأمريكية بتونس عن وصول باخرة محملة بأكثر من 25 ألف طن من القمح الأمريكي الصلب لـ"مساعدة الشعب التونسي في مواجهة نقص الإمدادات الناتج عن الغزو الروسي على أوكرانيا".وقالت إن "الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي قاما بالشراكة مع ديوان الحبوب بتوفير هذا المكون الأساسي لخبز الطابونة والكسكسي والمقرونة وغيرها من الأطعمة التي تعتمد على الحبوب".وقد صرح السفير جوي هود قائلا: "تهدف مساهمة اليوم إلى ضمان توفر القمح الأمريكي للأسر التونسية استعدادًا لعيد الفطر، خاصة الأسر التي هي في أمس الحاجة إليه".