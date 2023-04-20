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مدير مركز الفلك الدولي يحسم الجدل بشأن أول أيام عيد الفطر

Publié le Jeudi 20 Avril 2023 - 15:42 قراءة: 0 د, 47 ث
      
حسم شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، الجدل الدائر، بشأن رؤية هلال شوال وبداية عيد الفطر في الوطن العربي.

وقال عودة لموقع مصراوي، في اتصال هاتفي من الإمارات: العيد في مصر سيكون الجمعة بإذن الله، لأن القمر سيمكث فترة أطول.

وأضاف مدير مركز الفلك الدولي: نتوقع أن تعلن أغلب الدول العربية بداية الشهر غدا الجمعة، عدا عمان والمغرب.

وتسود حالة من الجدل بشأن إمكانية رؤية هلال شوال، بعد الأنباء التي تم تداولها بأنها صادر عن المركز، بشأن صعوبة رؤية هلال شوال في الدول العربية وأن السبت سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.


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