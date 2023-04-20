مدير مركز الفلك الدولي يحسم الجدل بشأن أول أيام عيد الفطر

حسم شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، الجدل الدائر، بشأن رؤية هلال شوال وبداية عيد الفطر في الوطن العربي.
وقال عودة لموقع مصراوي، في اتصال هاتفي من الإمارات: العيد في مصر سيكون الجمعة بإذن الله، لأن القمر سيمكث فترة أطول.
وأضاف مدير مركز الفلك الدولي: نتوقع أن تعلن أغلب الدول العربية بداية الشهر غدا الجمعة، عدا عمان والمغرب.
وتسود حالة من الجدل بشأن إمكانية رؤية هلال شوال، بعد الأنباء التي تم تداولها بأنها صادر عن المركز، بشأن صعوبة رؤية هلال شوال في الدول العربية وأن السبت سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقال عودة لموقع مصراوي، في اتصال هاتفي من الإمارات: العيد في مصر سيكون الجمعة بإذن الله، لأن القمر سيمكث فترة أطول.
وأضاف مدير مركز الفلك الدولي: نتوقع أن تعلن أغلب الدول العربية بداية الشهر غدا الجمعة، عدا عمان والمغرب.
وتسود حالة من الجدل بشأن إمكانية رؤية هلال شوال، بعد الأنباء التي تم تداولها بأنها صادر عن المركز، بشأن صعوبة رؤية هلال شوال في الدول العربية وأن السبت سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.
عاجل: بيان مشترك بتوقيع 25 متخصصا بعلم الفلك من 13 دولة حول رؤية هلال عيد الفطر— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 19, 2023
لماذا يقول المتخصصون بأن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من العالم العربي والإسلامي؟
لا يخفى على أحد اللغط الحاصل حاليا في الحديث عن رؤية هلال العيد مساء يوم الخميس القادم 20… pic.twitter.com/OgaREVm2gh
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