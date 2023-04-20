مدير مركز الفلك الدولي يحسم الجدل بشأن أول أيام عيد الفطر

عاجل: بيان مشترك بتوقيع 25 متخصصا بعلم الفلك من 13 دولة حول رؤية هلال عيد الفطر



لماذا يقول المتخصصون بأن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من العالم العربي والإسلامي؟



لا يخفى على أحد اللغط الحاصل حاليا في الحديث عن رؤية هلال العيد مساء يوم الخميس القادم 20… pic.twitter.com/OgaREVm2gh — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 19, 2023

حسم شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، الجدل الدائر، بشأن رؤية هلال شوال وبداية عيد الفطر في الوطن العربي.وقال عودة لموقع مصراوي، في اتصال هاتفي من الإمارات: العيد في مصر سيكون الجمعة بإذن الله، لأن القمر سيمكث فترة أطول.وأضاف مدير مركز الفلك الدولي: نتوقع أن تعلن أغلب الدول العربية بداية الشهر غدا الجمعة، عدا عمان والمغرب.وتسود حالة من الجدل بشأن إمكانية رؤية هلال شوال، بعد الأنباء التي تم تداولها بأنها صادر عن المركز، بشأن صعوبة رؤية هلال شوال في الدول العربية وأن السبت سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.