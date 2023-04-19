زهير المغزاوي... فرح لعدم رفع السلطات التونسية الهاتف على أردوغان

ابدى الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي فرحته لعدم رفع السلطات التونسية الهاتف على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أراد نقل مخاوفه حيال إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.وقال المغزاوي أن أردوغان لا دخل له في موضوع الإيقافات لانه شان داخلي وقضائي.وتحدث المغزاوي عن مدى ارتباط حركة النهضة بتيار الإخوان المسلمين.واكد المغزاوي تورط أردوغان في عدد من الملفات منها المؤامرات ضد سوريا وتورطه في عمليات التسفير من تونس مشيرا الى أن تركيا كانت الوسيط.وقال أن تونس لم تتدخل في الايقافات في تركيا في فترة ما.هذا وطالب امين عام حركة الشعب القضاء التونسي بان يكون نزيها وعادلا في شتى الملفات وأن تكون المحاسبة في ظل محاكمات عادلة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرّح في مقابلة أجراها لقناة "تي آر تي" التركية مساء أمس الثلاثاء 18 أفريل 2023 أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه بخصوص إيقاف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.وقال أردوغان في اللقاء "تمّ إيقاف أخي راشد الغنوشي ولم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس لكننا سنواصل المحاولة" وفق تعبيره.وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيبلغ السلطات التونسية بمجرّد الاتصال بهم أنّ "إيقاف الغنوشي ليس مناسبا".ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت مساء الاثنين 17 أفريل 2023، لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.