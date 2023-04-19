وزير الخارجية الإيطالي: نعمل مع مجموعة السبع على تحقيق الاستقرار في تونس والسودان

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني العمل مع نظرائه في ، سعياً إلى تحقيق الاستقرار في تونس والسودان.



وكتب الوزير تاياني في تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء، في ختام اجتماع رؤساء دبلوماسية مجموعة السبع الصناعية الكبرى ببلدة كارويزاوا (وسط اليابان): “اختتمت أعمال قمة لمجموعة الدول السبع الكبرى، تُعدّ مهمة بالنسبة لإيطاليا. لقد قدت النقاش حول إفريقيا، ونحن نعمل من أجل إحلال الاستقرار في تونس والسودان”.



وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “التركيز تم بشكل خاص على ملف الهجرة، وقد كان تعاون الحلفاء في هذا المجال أمراً إيجابياً”. واختتم بالقول: “أشكر الحكومة اليابانية على الضيافة”.



وكالة "آكي" الايطالية



