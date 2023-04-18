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أحمد كرم: 'مجموعة بريكس لا تُعوض صندوق النقد الدولي والبنك العالمي'

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 09:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال الخبير الإقتصادي والرئيس الشرفي للجمعية التونسية للثقافة الماليّة أحمد كرم، إن مجموعة بريكس لا يمكن أن تُعوض صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2023، أوضح أحمد كرم، أن بريكس ليس منظمة عالمية بل هو هيكل سياسي يجتمع مرة في السنة، معتبرا احتمال انضمام تونس لهذه المجموعة أمرا إيجابيا.

ولاحظ أنه لا يعتقد أن هذه المجموعة ستوفر حلولا للدول النامية وتعوض صندوق النقد والبنك العالمي.

وأشار إلى أن مجموعة بريكس المتكونة من البرازيل وروسيا والصين والهند وافريقيا الجنوبية، بقيت منغلقة، مشددا على أن هذه الدول لم تنسحب من النقد الدولي.


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