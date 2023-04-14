أصدرت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب8 أشهر سجنا في حق المحامي سيف الدين مخلوف وذلك في القضية التى تهجم فيها على المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على خلفية الايقافات التى اذن بها فيما عرف اعلاميا بالمدرسة القرأنية بالرقاب.
في قضية تهجمه على المساعد الأول لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد... 8 أشهر سجنا لسيف الدين مخلوف
En continu...
الجمعة 14 أفريل 2023 | 23 رمضان 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:25
|18:55
|16:00
|12:27
|05:47
|04:16
|
21°
|21°
|% 28
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
8.23 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|21°-11
|22°-12
|20°-11
|20°-11
|21°-10
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 31 490) محمد الاكبر العياري: عندنا 14 قرن
( 30 564) سامي الفهري يندد بقرصنة الحلقة الأ
( 29 649) هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل
( 25 624) محرز الغنوشي: كميات الامطار قد تتج
( 22 496) بسبب الموز.... لاعب كرة القدم "نزا
( 21 129) هذا ما قرره المجلس الجناحي في حق س
( 21 047) كميّات الأمطار المسجلة خلال 24 ساع
( 20 502) هذا ما قرره القضاء بخصوص القضية ال
( 19 080) سيدي بوزيد: الاحتفاظ ب28 شخصا من ب
( 19 056) الديوان اف ام " قيس سعيد سيتوجه
( 18 965) مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر السجن و
( 18 907) رئيس الدولة ينهي مهام وزير الداخلي
( 18 697) توفيق شرف الدين يعلن مغادرته وزارة
( 18 462) على المباشر، رياض جراد يمزّق لائحة
( 18 067) لطفي العماري "توفيق شرف الدين وزير
( 17 595) توقيت العمل بالادارات العمومية خل
( 17 435) القضاء يفرج عن الشيخ الزيتوني عل
( 17 257) رئيس الجمهورية يأمر بفتح تحقيق عدل
( 16 013) هذا ما قررته دائرة الاتهام بخصوص
( 15 809) السجن لنبيل القروي وزوجته واخرون و
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 264975