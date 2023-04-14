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في قضية تهجمه على المساعد الأول لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد... 8 أشهر سجنا لسيف الدين مخلوف

Publié le Vendredi 14 Avril 2023 - 15:35 قراءة: 0 د, 13 ث
      
أصدرت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب8 أشهر سجنا في حق المحامي سيف الدين مخلوف وذلك في القضية التى تهجم فيها على المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على خلفية الايقافات التى اذن بها فيما عرف اعلاميا بالمدرسة القرأنية بالرقاب.


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