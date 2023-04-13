صورة اليوم : قناة تونسنا تثير الجدل بسبب استعمال نجمة داوود في ديكور البلاتو ‎‎

ثارت ليلة الخميس 13 أفريل، قناة تونسنا الجدل على صفحات الفايسبوك بسبب استعمال نجمة داوود في ديكور بلاتو برنامج the mag show.وأثار مشهد نجمة داوود وهي تدلى في بلاتو البرنامج عديد الانتقادات لقناة تونسنا ووصف البعض المشهد بأنه خطير وربط المسألة بالتطبيع والماسونية والصهيونية.في المقابل استغرب بعض النشطاء مما وصفوها الحملة المجانية ضد القناة بسبب نجمة داوود الموجودة حسب تعبيرهم حتى في بعض المساجد مشيرين الي ان نجمة داوود زخرفة اسلامية ولا علاقة لها بالصهيونية.تجدر الاشارة الي ان النجمة التي أثارت الجدل موجودة في ديكور البلاتو منذ اسابيع ولم يتم التطرق اليها الا الليلة .