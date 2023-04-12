محمود بن مبروك: تصريحي حول البريكس غيّر موقف الاتحاد الأوروبي تجاه تونس

قال الناطق الرسمي بإسم مسار 25 جويلية محمود بن مبروك في حوار عبر امواج اذاعة اكسبرس اف ام ان حديثه عن امكانية انضمام تونس الى البريكس ادى بالاتحاد الاوروبي الى مراجعة موقفه من تونس.وقال " الاهتمام منصب على تونس نظرا للبعد الاستراتيجي حيث أنها تتواجد في طريق الحرير... والاتحاد الأوروبي يريد المحافظة على بلادنا".وتابع " “القناة الروسية أكّدت خلال تواصلها معي أنّ تصريحي غيّر موقف الاتحاد الأوروبي،كما أنّ وزير الخارجية الصيني أكّد للملحق الإعلامي الروسي التفكير في الوقوف جنبا إلى جنب مع تونس والإنفتاح عليها ومساندتها ودعمها لتجاوز الأزمة".يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تقدم نفسها الآن كبديل للكيانات المالية والسياسية الدولية القائمة و"النموذج البديل عن مجموعة السبع".