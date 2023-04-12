اليوم.. الصحفيان منية العرفاوي ومحمد بوغلاب مجددا أمام باحث البداية بثكنة القرجاني

أميرة محمد : 'هذه قضايا سياسية بامتياز'

ودعت نقابة الصحفينن نشطاء المجتمع المدني والسياسي لحضور الوقفة التضامنية التي تنتظم صباح اليوم الأربعاء 12 أفريل الجاري أمام ثكنة القرجاني تضامنا مع العرفاوي وبوغلاب وتنديدا بتصاعد حملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي.واعتبرت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أميرة محمد، في تعليقها على مثول الصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب مجددا أمام باحث البداية بثكنة القرجاني، أن القضايا سياسية بامتياز.وأوضحت أميرة محمد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ماتينال اذاعة شمس، اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، أن المرسوم عدد 54 تم إصداره لإسكات كل الأصوات الناقدة والمعارضة ولإسكات الصحفيين.وبينت نائبة نقيب الصحفيين، أن الصحفي محمد بوغلاب يتم التحقيق معه على خلفية كشفه حقيقية ملف سيارة "X6" مشيرة في هذا الصدد إلى أن القضاء قرر سحب هذه السيارة.وأضافت أن الصحفية منية العرفاوي تم التحقيق معها بسبب مقال صحفي تعرضت فيه لوجود محاباة في ملف الحج وتم أيضا البحث معها مرة ثانية بخصوص تدوينة انتقدت فيها وزير الشؤون الدينية وسيتم اليوم التحقيق معها على خلفية تضامنها وتفاعلها مع ملف السيارة المذكورة.