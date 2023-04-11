زهير حمدي: 'لُوبيات تُريد السيطرة على البرلمان وإعادة التجارب المريرة السابقة'

'إقصاء الإعلام الخاص من جلسات النظام الداخلي قرار غير مسؤول وفيه تعدي على حق الصحفيين'

قال أمين عام حزب التيار الشعبي، زهير حمدي، خلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، إن هناك "لُوبيات لها مصالح تُدافع عنها تريد السيطرة على مجلس نواب الشعب".وأضاف زهير حمدي، اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، أن "هذه اللوبيات" تريد وضع يدها على البرلمان وتريد إعادة نفس التجارب المريرة السابقة.ولفت حمدي إلى أنه لا يمكن تقديم رقم رسمي لعدد نواب كتلة لينتصر الشعب لأنه سبق وأعلنوا أن العدد يفوق الـ40 نائبا ولكن حاليا هذا العدد قد يرتفع أو يتراجع خاصة في ظل "وجود صعوبات جراء محاولة أطراف من خارج المجلس السيطرة على البرلمان".واستبعد ضيف شمس أف أم أن تكون أطراف متهمة في قضية التآمر على أمن الدولة من بين "هذه اللوبيات".واعتبر زهير حمدي، أن إقصاء الإعلام الخاص من تغطية أشغال الجلسات المخصصة للنظر في النظام الداخلي للبرلمان، قرار غير مسؤول وليس له أي موجب.وأضاف أن هذا القرار فيه انتهاك لحق المواطن في الحصول على المعلومة وفيه تعدي على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم.وشدد على أن التمييز بين الصحفيين على أساس إعلام عمومي وإعلام خاص ليس له أي معنى.وأبرز حمدي أنهم دعوا نواب لينتصر الشعب لإثارة هذه النقطة خلال الجلسة لطلب الاستفسار حول هذا القرار وضرورة التراجع عنه.