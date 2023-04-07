هذا ما قرره المجلس الجناحي في حق سيف الدين مخلوف

اجلت اليوم الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة المحامي سيف الدين مخلوف إلى جلسة 14 أفريل ،وذلك في القضية التي رفعها عليه المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على خلفية تهجمه عليه عبر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إثر الاحتفاظ بصاحب المدرسة القرآنية بالرقاب.





وللتذكير فأن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت غيابيا بسنة و8 أشهر سجنًا في حق سيف الدين مخلوف، من أجل تهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي فاعترض على الحكم .



