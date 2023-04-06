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رضا كرويدة : 4آلاف متسول في تونسي تصل مداخيلهم يوميا الى100 ألف دينار

Publié le Jeudi 06 Avril 2023 - 09:55 قراءة: 0 د, 35 ث
      
كشف رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام رضا كرويدة في برنامج أحلى صباح على اذاعة موزاييك اليوم الخميس 6 أفريل 2023، أنّ مسحا ميدانيا قامت به الجمعية حول ظاهرة التسوّل أظهر أنّ 4 آلاف متسوّل بينهم قرابة 600 طفل، يتوزّعون على تونس الكبرى (ولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس).

وأفاد بأنّ 60 بالمائة منهم من النساء مرفوقات عادة بأطفال، مؤكّدا أنّ المدخول اليومي للفرد الواحد منهم يقدّر بين 20 و30 دينارا وبعضهم يصل دخله اليومي إلى 70 دينارا، وفق ما بيّنه المسح التقديري، حسب قوله''.
وقال: ''هو تسوّل منظم في شبكات، حيث أكّد 15 بالمائة منهم فقط أنّ الفقر هو من دفعهم للتسوّل.. ''.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 264485

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 06 Avril 2023 à 10h 52m |           
MENDICIT - IMPORTANT SECTEUR CONOMIQUE
40 MILLIARDS DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Les Autorités Devraient Deliver des "PERMIS DE MENDIER" aux Prétendants Mendiants qui Devraient aussi s'acquiter de leurs Impots

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 06 Avril 2023 à 10h 39m |           
Une Moyenne de 25 TND par Jour et par Mendiant....Mauvaises Estimations !
C'est bien plus que ca !


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