رضا كرويدة : 4آلاف متسول في تونسي تصل مداخيلهم يوميا الى100 ألف دينار

كشف رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام رضا كرويدة في برنامج أحلى صباح على اذاعة موزاييك اليوم الخميس 6 أفريل 2023، أنّ مسحا ميدانيا قامت به الجمعية حول ظاهرة التسوّل أظهر أنّ 4 آلاف متسوّل بينهم قرابة 600 طفل، يتوزّعون على تونس الكبرى (ولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس).وأفاد بأنّ 60 بالمائة منهم من النساء مرفوقات عادة بأطفال، مؤكّدا أنّ المدخول اليومي للفرد الواحد منهم يقدّر بين 20 و30 دينارا وبعضهم يصل دخله اليومي إلى 70 دينارا، وفق ما بيّنه المسح التقديري، حسب قوله''.وقال: ''هو تسوّل منظم في شبكات، حيث أكّد 15 بالمائة منهم فقط أنّ الفقر هو من دفعهم للتسوّل.. ''.