شيرين اللجمي هي فنانة تونسية موهوبة ومتألقة في عالم الغناء، حيث تتميز بصوتها القوي والجذاب والذي يمكنها من تقديم أداء مميز لكل أنواع الأغاني، وهو ما جعلها تحظى بشهرة واسعة داخل تونس وخارجها.



ولدت شيرين اللجمي في مدينة صفاقس بتونس عام 1995، وعرفت بموهبتها في الغناء منذ سن مبكرة، حيث كانت تشارك في المسابقات المدرسية والمحلية، وبعد ذلك قررت أن تتابع شغفها بالغناء والتركيز على العمل على تطوير مهاراتها الغنائية.ثم شاركت في برنامج إكتشاف المواهب اول ايدل الذي إستطاعت شيرين اللجمي الوصول الى مرحلة متقدمة من البرنامج ،

ومن خلال جهودها المتواصلة ومثابرتها، استطاعت شيرين اللجمي أن تحقق العديد من الإنجازات في عالم الغناء، حيث قامت بإصدار العديد من الألبومات الناجحة، وأحيت العديد من الحفلات الكبرى داخل تونس وخارجها.



ومن أبرز الحفلات التي شاركت فيها شيرين اللجمي، حفلات مهرجان بنزرت الدولي الشهير وحفلات ومهرجانات عربية أخرى، كما شاركت في برامج تلفزيونية عديدة في مصر وتونس و الجزائر وحصلت على إعجاب جماهيري كبير.



وقد منحت شيرين اللجمي لقب “صوت تونس” نظرًا لموهبتها الفذة في الغناء ومساهمتها الكبيرة في تعزيز الهوية الثقافية لتونس، كما تم تكريمها بالعديد من الجوائز الفنية المحلية والدولية.



يمثل اختيار شيرين اللجمي لتمثيل تونس في الموسم الثقافي العربي دليلا على مدى الثقة التي يتمتع بها “صوت تونس ” مع جمهورها.



