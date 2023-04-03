احكام سجنية في حق قيادي داعشي وزوجته

أصدرت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب6 سنوات سجنا في حق قيادي داعشي وبعامين سجنا في حق زوجته واخضاعهما للمراقبة الادارية لمدة سنة اثر انتهاء العقوبة وذلك على خلفية سفرهما الى سوريا والانضمام الى صفوف تنظيم داعش الأرهابي.



وقد وجهت للزوجين المتهمين تهمة الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه طبق الفصل 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003.



وللاشارة فان الزوجان المتهمان لهما 4 أطفال وقد تمكنا من السفر الى سوريا عبر احدى شبكات التسفير.





