في جلسة حضر فيها المكلف العام : ابن الطبيب الخاص لبن علي امام القطب المالي

Publié le Lundi 03 Avril 2023 - 10:29 قراءة: 0 د, 21 ث
      
باشرت صباح اليوم الإثنين 3 افريل 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، النظر في ملف تجاوزات مالية وادارية شملت الأبحاث فيها ابن الطبيب الخاص لبن علي وبالمناداة على المتهم حضر جلسة المحاكمة وحضر محامي في حق زميلته محامية المتهم وطلب التاخير في حقها لحضورها والترافع عنه،هذا وحضر المكلف العام بنزعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية ، فقررت المحكمة تحديد جوان المقبل للمحاكمة .

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