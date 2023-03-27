بسبب رانيا التومي.... مسلسل "سره باتع" يتصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي بمصر

بسبب رانيا التومي.... مسلسل "سره باتع" يتصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي بمصر

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 10:32 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اثارت الممثلة والكرونيكور رانيا التومي جدلا واسعا بسبب طريقة ظهورها الذي وصف "بالفاضح" في مسلسل " سره الباتع" للمخرج خالد يوسف.
وقالت وسائل الإعلام المصرية ان مسلسل "سره باتع" تصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك بسبب ظهور الفنانة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي.
ودعا مصريون الممثلة التومي والقائمين على المسلسل لاحترام شهر رمضان ناشرين بعض الصور الفاضحة...
وكان الاعلامي سمير الوافي انتقد ظهور رانيا التومي في المسلسل قائلا في صفحته الرسمية على الفايسبوك "ما الذي يدفع ممثلة تونسية شابة ومبتدئة إلى قبول دور هامشي في مسلسل مصري لا يحترم موهبتها ولا ذاتها".


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