الشيخ مليح يتأثر حد البكاء تفاعلا مع الجدل حول الانستغراموزات والعمرة

الشيخ مليح يتأثر حد البكاء تفاعلا مع الجدل حول الانستغراموزات والعمرة

Publié le Dimanche 26 Mars 2023 - 10:47 قراءة: 0 د, 36 ث
      
استضاف ليلة السبت 25 مارس، الاعلامي هادي زعيم في برنامج فكرة سامي الفهري الشيخ مليح ومن بين أبرز المواضيع التي تم التطرق اليها الجدل بخصوص العمرة والاشهار من خلال الانستغراموزات.
وانتقد الشيخ مليح هذه الظاهرة وتأثر حد البكاء معتبرا ان هذه الظاهرة فيها تحقير لبيت الله مشيرا الي ان الكثير من المعتمرين يهتمون بالتقاط الصور عوض التعبد والتقرب الي الله.

يذكر ان احدى الانستغراموزات اثارت مؤخرا جدلا واسعا بسبب ظهورها في مقطع فيديو في اطار الاشهار لاحدى وكالات الاسفار وهي تتحدث عن العمرة وسعادتها بتجربة العمرة مع وكالة الاسفار المشار اليها.
تجدر الاشارة الي انه سبق للفنانة الاستعراضية نجلاء التونسية ان ذهبت ايضا للعمرة في اطار الاشهار لاحدى وكالات الاسفار وكانت بدورها اثارت جدلا واسعا.

الفيديو الدقيقة 23 و27ث



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