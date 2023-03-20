واعتبر توفيق الشابي، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة شمس، اليوم الإثنين 20 مارس 2023، أن الغاية من هذه الشكاية هي مُحاولة ضرب النقابتين وتأليب الرأي ضدّهما.وشدد الشابي على أن النقابتين ليس لهم أي إشكال مع الأولياء وقد تم مدّهم بأعداد أبنائهم مبينا أن الإشكال مع الإدارة التي حُجبت عنها الأعداد وتساءل "هل أن الأشخاص الذين قدموا شطاية للمطالبة بمدّ الغدارة بالأعداد يُمثّلون الإدارة؟".وأشار إلى أن الأولياء لا يُمثلون الإدارة بل يمثلها الوكيل العام لنزاعات الدولة فقط وقال إنه من المفروض رفض هذه الشكاية شكلا.