بودربالة: البرلمان مستهدف وهناك نية واضحة لافشال المسار





ستكون هناك كتل بغاية البناء وليس بهدف التعطيل أو ارباك العمل البرلماني

وتابع قائلا " لا بد أن نكون حذيرين للتصدي لهذه المحاولات".وحول الجدل الذي أثير بخصوص نائبة رئيس البرلمان سوسن مبروك وتقليدها منصب وزيرة العمل ب"مملكة أطلنطس الجديدة"، اعتبر بودربالة أن المسألة لا تتسم بالجدية الكافية على أرض الواقع، مشيرا الى أن الموضوع حاليا محل نظر من طرف لجنة النظام الداخلي بالبرلمان وسيتم النقاش في المسألة صلب المجلس."وأردف القول " هذه المملكة هي موجودة فقط في الخيال".واعتبر إبراهيم بودربالة أن المسألة تندرج فقط في اطار التشكيك في المؤسسة البرلمانية.وقال بودربالة إن مسألة الكتل بالبرلمان هي محل نظر حاليا من طرف لجنة النظام الداخلي التي ستنظم طريقة عمل هذه الكتل طبقا لأحكام الدستور.وبين بأن الخلاف صلب كتل البرلمان يجب أن يكون على أساس فكري وليس على أساس حزبي أو عبر صدامات وما الى ذلك".وأكد إبراهيم بودربالة على أنه ستكون هناك كتل الغاية منها هي البناء وليس هدفها التعطيل أو ارباك العمل البرلماني.وشدد على أن الشعب التونسي يحتاج الى ثقافة الطمأنينة وسأمنا السياحة الحزبية تحت قبلة البرلمان."يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، شدد في وقت سابق على ضرورة أن يكون المجلس التشريعي في مستوى تطلعات الشعب التونسي قائلا "فليعلم هؤلاء النواب أنهم تحت رقابة الشعب"، حسب قولهوأشار إلى أنه ما يحصل مع عدد من النواب في تكوين الكتل صار أمرا من التاريخ مشددّا على أن "البرلمان الجديد لن يكون كما كان في السابق...