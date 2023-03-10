قضية الكولوار: محكمة التعقيب تلغي الحكم الاستئنافي القاضي بسجن سيف الدين مخلوف وحرمانه من مباشرة المحاماة

Publié le Vendredi 10 Mars 2023 - 19:22 قراءة: 0 د, 26 ث
      
افاد الجمعة 10 مارس، المحامي حبيب بن سيدهم ان محكمة التعقيب قضت في ملف قضية الكلوار المتهم فيها النائب السابق والمحامي سيف الدين مخلوف بالنقض والاحالة.
واوضح بن سيدهم ان النقض والاحالة يعني الغاء الحكم الاستئنافيوالقاضي بسجن سيف الدين مخلوف و حرمانه 5 سنوات من مباشرة المحاماة مضيف ان الملف سيعود لمحكمة الاستئناف للقضاء فيه مجددا بهيئة إخرى.

وبيّن بن سيدهم ان سيف الدين مخلوف لن يغادر السجن الآن لانه يقضي في عقاب في ملف المطار.


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