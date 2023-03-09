في جلسة حضر فيها المكلف العام وقدم طلباته بخصوص 90 ملف: هذا ما قرره القطب المالي في قضية تدليس الشهائد العلمية

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 13:02 قراءة: 0 د, 39 ث
      
باشرت صباح اليوم الخميس 9 مارس 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة, النظر في ملف من الحجم الثقيل تعلق بتدليس شهائد وملفات تابعة لوزارة التشغيل، وتحديدا الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل شملت الابحاث فيها موظف بالوكالة المذكورة واخرون وحضر المكلف العام بنزعات الدولة بخصوص 90 ملف تدليس للشهائد العلمية وقدم تقاريره بخصوص الملفات المذكورة وطالب باعدام واتلاف تلك الشهائد المدلسة ،كما حضر الممثل القانوني للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وطلب التاخير لانتظار الطلبات النهائية التى سيقدما المكلف العام.


هذا وتم جلب متهم موقوف على ذمة ملف القضية يعمل في احدى البلديات وطلب محاميه التاخير والافراج عنه من السجن في حين طلب محامي في حق متهم ثاني التاخير لاحضار موكله.

فقررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للنظر في الطلبات وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.


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