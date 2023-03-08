الهمامي يعلّق على كلمته "موش وقتو": كنّا ضياف في مظاهرة الاتحاد ومن غير اللائق رفع شعاراتنا

الهمامي يعلّق على كلمته "موش وقتو": كنّا ضياف في مظاهرة الاتحاد ومن غير اللائق رفع شعاراتنا

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 20:41 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قال الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي في مداخلة على قناة التاسعة أن عبارة " موش وقتو" التي تحدث عنها أثناء رفع شعار " يا غنوشي يا سفاح يا قتال لرواح" هي بهدف عدم احراج اتحاد الشغل والنقابيين"
وأضاف حمة الهمامي " لم نرد جلب شعاراتنا معنا لأننا في النهاية ضيوف على المنظمة النقابية التي تعتبر حاضنة لجميع التوجهات".
ورفض حمة الهمامي انتقادات عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد شكري بلعيد قائلا " تركنا الدفاع عن شكري بلعيد له وهو مختص في مهاجمة اليسار".

وقال حمة الهمامي انه اليوم بات يتلقى دروسا من سياسيين حكموا مع النهضة.
وأضاف " عبيد البريكي لم يكن ليتولى وزارة في العشرية السوداء لولا تزكية من حركة النهضة".
وتابع " هنالك شاعر لا اريد ذكر اسمه هاجمني ونسي انه كان حاضرا إلى جانب رئيس النهضة راشد الغنوشي في سفارة ايران ولم يرفع أمامه شعار يا غنوشي يا سفاح يا قتال الارواح".




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