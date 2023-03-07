المكي :"إحالتي على التحقيق بسبب ملف فساد في صندوق 1818 كذبة"

Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 08:41 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أوضح أمين عام حزب العمل و الإنجاز عبد اللطيف المكي أن ما تم ترويجه بخصوص إحالته ووزير الصحة الأسبق فوزي المهدي والناطقة باسم وزارة الصحة السابقة نصاف بن علية على التحقيق بخصوص ملف فساد يتعلق بصندوق 1818 لجائحة كوفيد-19 كذبة ولا أساس لها من الصحة، على حدّ تعبيره


وأضاف المكي، في تصريح لبرنامج "في 60 دقيقة" على موجات اذاعة ديوان أف أم، أن "البعض كوّنوا ما يسمى بالنيابة العمومية الفيسبوكية لنشر الإشاعات لغاية صرف نظر الشعب عن مشاغله الحقيقية وتعثرات السلطة".

وأكد أن مصاريف صندوق 18-18 مضبوطة لدى وزارة الصحة ومنشورة للعموم وليس فيها أي خلل.



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