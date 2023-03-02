السجن والمراقبة الادارية في حق تكفيرين نشطا ضمن شبكة تسفير لسوريا

اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بإلمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب6 سنوات سجنا ومراقبة ادارية لمدة 3 سنوات اثر انتهاء العقوبة في حق تكفيريين نشطا ضمن شبكة لاستقطاب وتسفير الشبان الى سوريا وبؤر التوتر.



وقد وجهت للمظنون فيه ما تهم استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج تراب الجمهورية ،ومن اجل تدبير ومساعدة وتنظيم مغادرة أشخاص للتراب التونسي وكان ذلك في اطار وفاق ارهابي طبق احكام الفصلان38 و42 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المنقح والمتمم القانون عدد40 لسنة 1975 المتعلق بجوزات السفر ،واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية ضد بلد اخر ومواطنيه.



