اليوم... إضراب عام في النقل الحديدي

يُنفذ اليوم الخميس 02 مارس 2023 أعوان السكك الحديدية بدعوة من النقابة الخصوصية للسكك الحديدية وشركة أشغال السكك الحديدية، إضرابا عن العمل يتواصل إلى الساعة منتصف الليل من نهار اليوم.



وأكدت النقابة عدم شرعية التساخير لأنها لا تستجيب للضوابط القانونية، معلنة تمسكها بحق منظوريها في الإضراب الذي وصفته بالشرعي.



واعتبرت أن التساخير محاولة بائسة من سلطة الإشراف والإدارة العامة لضرب وحدة أعوان النقل الحديدي.



