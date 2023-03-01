الزغيدي " خيام التركي كان ابرز مرشح لترؤس الحكومة وحضر لقاءات الرئيس بماكرون"

كشف الإعلامي مراد الزغيدي في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الناشط السياسي خيام التركي كان ابرز مرشح لترؤس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل تغييره في اللحظات الأخيرة بهشام المشيشي.

وأضاف الزغيدي " خيام التركي كان من بين من يقومون بتحضير زيارات رئيس الجمهورية للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون".

وتابع " خيام التركي له علاقات متشعبة مع العديد من الاطراف في الخارج وفي تونس من بينهم حركة النهضة".







