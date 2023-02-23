سفرتهم شبكات التسفير :20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل والمراقبة الادارية لاربعة قصر التحقوا بالتنظيمات الإرهابية

سفرتهم شبكات التسفير :20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل والمراقبة الادارية لاربعة قصر التحقوا بالتنظيمات الإرهابية

Publié le Jeudi 23 Février 2023 - 11:12قراءة: 0 د, 29 ث
      
اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق 4 أطفال قصر مع اخضاعهم للمراقبة الادارية لمدة 5 سنوات اثر انتهاء العقوبة، وذلك على خلفية التحاقهم بالتتظيمات الإرهابية بعد أن سفرتهم احدى شبكات التسفير الى تنظيم داعش الارهابي.


وقد وجهت لهم تهم الانضمام عمدا داخل وخارج تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية ،والسفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب جرائم ارهابية وتلقي تدريبات خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جراىم ارهابية، واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم ارهابية.

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