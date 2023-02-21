10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل ل3 دبلوماسيين لاحدى السفارات من اجل غسيل الاموال

قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة غيابيا بالحكم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق 3 دبلوماسيين أجانب باحدى السفارات في تونس من اجل تهمة غسيل الاموال .



هذا ولم يحضر أي مسؤول جلسة المحاكمة وقد تمسك المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بطلباته التى قدمها في تقرير لهيئة الدائرة...



