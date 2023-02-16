حاتم المليكي: ''رئيس الجمهورية أقام محاكمات شعبية للموقوفين''

يوجد خلط كبير في الأولويات وتحديد الرؤية الواضحة في تونس

وأشار ضيف حصة ماتينال اذاعة شمس، إلى أن تصريحات الرئيس الأخيرة أكبر دليل على شعبية المحاكمات، مبينا أن المحاكمات الشعبية تقوم على المواقف والاصطفاف ضد او مع ولا تعترف بالأدلة والقرائن.وأفاد المليكي ان المحاكمات القضائية تحترم مبادئ المحاكمات العادلة وتعتمد على القرائن والادلة وانارة الرأي العام.ولفت المليكي الى أن تونس سبق وعاشت على وقع المحاكمات الشعبية عهد بن علي.واقر حاتم المليكي "بوجود خلط كبير في الأولويات وتحديد رؤية واضحة في تونس".وأفاد أن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تحديد اوليات عملها، مبينا أن العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والمالي والإجتماعي والإقتصادي في ذات الوقت لا يمكن.وأشار المليكي إلى أن تونس وعلى مر التاريخ تحيا على وقع صراعات سياسية فقط دون العمل على تحقيق الاستقرار الإقتصادي وتحقيق المطالب الإجتماعية للمواطنيين.وعلى ذلك، أقر المليكي ان سمالا يفهمه السياسي انه في حالة الرخاء والازدهار الصراع حول الحكم يتقلص".