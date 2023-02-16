وزارة الداخلية تعلن حجز كميات هامة من المواد المعدة للاحتكار بولاية سوسة

أعلنت وزارة الداخلية، ان مصالحها حجزت 3 أطنان من مادة القهوة و8 اطنان من السكر بمدينة أكودة وحوالي 30 طن من البطاطا و4 طن من البصل بجهة حمام سوسة التابعتين لولاية سوسة.واضافت ، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك، انه تمّ التنسيق مع مصالح وزارة التجارة لمتابعة الملف وإثارة التتبعات ضدّ المتورطين في احتكار هذه السلع والمضاربة بها.واعتبرت الوزارة ان العملية ليس الا بداية تنفيذ عمليات أخرى ستتيح تعقب المضاربين والمحتكرين وقد نفذت بعد ساعات من اجتماع عقده رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقر وزراة الداخلية حول ملف الاحتكار والمضاربة.واكدت ان العمليات ستشمل كلّ مناطق الجمهورية لتوفير ما يحتاجه المواطن من مواد لا يتردّد المحتكرون في المضاربة بها وتغييبها من الاسواق ، ليس فقط بهدف الربح ولكن لتواطئهم ايضا مع اطراف معلومة.