وزيرة التجارة : ارتفاع أسعار بعض المواد غير مبرر

لاحظت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، في زيارة فجر اليوم الأحد 12 فيفري 2023، إلى سوق الجملة ببئر القصعة، أن ارتفاع أسعار بعض المواد غير مبرر في ظل توفر العرض مما يؤكد محاولة بعض المتدخلين استغلال الظرف للانفلات بالأسعار وظهور بعض الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة



وأكدت عمل الوزارة على إعداد برنامج لمراقبة مستويات أسعار بعض المنتوجات التي تشهد ضغوطات على مستوى التزويد بالتنسيق مع الهياكل الأمنية الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية على مستوى الطرقات وبقية حلقات التوزيع.



كما أضافت أنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل عقد جلسات عمل مكثفة على مستوى الوزارة مع كل المتدخلين بسوق الجملة والهياكل المهنية الأخرى للتشاور والعمل على ضمان انتظامية تزويد السوق وتأمين تداول المنتوجات الفلاحية بأسعار معقولة والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية طبقا للقانون خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.



وأفاد مختلف المتدخلين في السوق بأن بعض المنتوجات الفلاحية تشهد ضغوطات على مستوى التزويد نتيجة نقص الإنتاج والعوامل المناخية الأخيرة التي سببت بعض الأضرار على مستوى مواقع الإنتاج (الجليدة) مطالبين بمزيد تنظيم السوق والتصدي لكل الممارسات المخلة بشفافية المعاملات الاقتصادية وتكثيف مراقبة مسالك التوزيع.





