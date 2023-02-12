وزيرة التجارة : ارتفاع أسعار بعض المواد غير مبرر

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 11:58 قراءة: 0 د, 56 ث
      
لاحظت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، في زيارة فجر اليوم الأحد 12 فيفري 2023، إلى سوق الجملة ببئر القصعة، أن ارتفاع أسعار بعض المواد غير مبرر في ظل توفر العرض مما يؤكد محاولة بعض المتدخلين استغلال الظرف للانفلات بالأسعار وظهور بعض الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة

وأكدت عمل الوزارة على إعداد برنامج لمراقبة مستويات أسعار بعض المنتوجات التي تشهد ضغوطات على مستوى التزويد بالتنسيق مع الهياكل الأمنية الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية على مستوى الطرقات وبقية حلقات التوزيع.

كما أضافت أنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل عقد جلسات عمل مكثفة على مستوى الوزارة مع كل المتدخلين بسوق الجملة والهياكل المهنية الأخرى للتشاور والعمل على ضمان انتظامية تزويد السوق وتأمين تداول المنتوجات الفلاحية بأسعار معقولة والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية طبقا للقانون خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأفاد مختلف المتدخلين في السوق بأن بعض المنتوجات الفلاحية تشهد ضغوطات على مستوى التزويد نتيجة نقص الإنتاج والعوامل المناخية الأخيرة التي سببت بعض الأضرار على مستوى مواقع الإنتاج (الجليدة) مطالبين بمزيد تنظيم السوق والتصدي لكل الممارسات المخلة بشفافية المعاملات الاقتصادية وتكثيف مراقبة مسالك التوزيع.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261532



En continu...

Toutes les news...
يوم فقط وتنتهي العزارة
الأحد 12 فيفري 2023 | 21 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:58 15:31 12:40 07:11 05:44
Babnet
13°
 Babnet13° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-615°-615°-616°-716°-7
  • Avoirs en devises
    22308,5

  • (10 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34014 DT        1$ =3,09664 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 fév)   1002,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   