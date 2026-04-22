انتشال جثة تلميذ باكالوريا بعد غرقه في سد سيدي سالم

تمكّنت الثلاثاء 21 أفريل، فرق الغوص التابعة للحماية المدنية من انتشال جثة تلميذ باكالوريا من مياه سد سيدي سالم بتستور.وكان التلميذ توجه للسباحة رفقة عدد من زملائه مباشرة بعد اجتيازه لاختبارات التربية البدنية قبل غرقه ليتم العثور على جثته بعد عمليات بحث وتمشيط متواصلة.وقد تم تحويل الجثة الى المستشفى المحلي بتستور ووضعها على ذمة المصالح الأمنية التي ستتولى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة بإذن من النيابة العمومية.يذكر أنه تم تسجيل حادثة مشابهة يوم الاثنين حيث توفي ، تلميذ يبلغ من العمر 13 سنة غرقًا أثناء السباحة رفقة ثلاثة من أصدقائه في مياه سد سيدي البراق.يشار الي أنه سبق ان تم تسجيل حالة أخرى منذ أسبوعين لتلميذ يبلغ من العمر 12 سنة توفي غرقًا أثناء السباحة في مياه وادي مجردة على مستوى مدينة تستور من ولاية باجة.