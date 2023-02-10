سهام بن سدرين: اتهام هيئة الحقيقة والكرامة بخدمة مصالح النهضة مثير للضحك

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 07:12 قراءة: 1 د, 0 ث
      
قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في حوار عبر قناة التاسعة ان التهم الموجهة للهيئة بالولاء للنهضة وخدمة مصالحها تثير الضحك.
وأضافت " القرار في هيئة الحقيقة والكرامة ليس بيدي ولكن بيد مجلس الهيئة ولا اعتقد انهم جميعهم موالون للنهضة".
وشددت بن سدرين أن الجميع انتقد عمل الهيئة بما فيهم النهضة متابعة "لأننا بحثنا عن الحقيقة وابتعدنا عن الصراعات السياسية".

وكان العضو السابق بهيئة الحقيقة و الكرامة مصطفى بعزاوي أفاد خلال استضافته في برنامجRDV9 على قناة التاسعة منذ أسبوع بان هيئة الحقيقة والكرامة غير مستقلة مشيرا الى أنها كانت مسنودة بجزء كبير من مجلس نواب الشعب وعلى راسهم حركة النهضة .

كما اعتبر أن رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين 'فوق القانون''
واشار في هذا السياق الى أن عملية اقالته من الهيئة تندرج في إطار محاولات الاستيلاء عليها والسيطرة على مسار العدالة الانتقالية .

يذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة أعلن يوم 14 أكتوبر 2016 أنّه تقرّر إعفاء العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة من عضوية مجلس الهيئة بعد عقد جلسة تأديبية في شأنهما للنظر في الخروقات التي نسبت إليهما.







Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261417

Zeitounien  (Tunisia)  |Vendredi 10 Février 2023 à 07h 54m |           
سهام بن سدرين يسارية ولا يمكن لها خدمة مصالح النهضة ولكنها أنصفت المظلومين (وأغلبهم من النهضة) تطبيقا لمبادئها.



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