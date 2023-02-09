نجيب الدزيري يكشف: قيس سعيد رفض زيارة وزير الخارجية الروسي حاليا لأن المصير الاقتصادي لتونس في علاقة بصندوق النقد الدولي مرتبط بالقرار الأمريكي ‎‎

أكد الخميس 9 فيفري، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري ان السلطات التونسية رفضت زيارة كانت مبرمجة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم 5 فيفري وطلبت تأجيل الزيارة بمبررات أمنية.وقال الدزيري ان الرئيس قيس سعيد اختار المصلحة العليا للبلاد باعتبار ان تونس لا تزال في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وأن قرار الصندوق هو قرار سياسي أمريكي لذلك اختار الرئيس قيس سعيد عدم استقبال وزير الخارجية الروسي.واعتبر الدزيري ان هذا التوجه للديبلوماسية التونسية لا يمس من السيادة التونسية مشددا على ان العلاقات الخارجية تحركها المصالح وفق تعبيره.