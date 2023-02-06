نبيل بافون: نسبة المشاركة في التشريعية كارثية وستُدرّس حول العالم

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 14:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
شدد الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، على ضرورة الوقوف على الاخطاء التي ادت الى نسبة المشاركة "الكارثية" في الانتخابات التشريعية 2022/2023.

واضاف بافون في تدخل هاتفي على اذاعة شمس اليوم الاثنين 6 فيفري 2023، ان نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية الاخيرة، لم تسجّل في تاريخ البشرية، وستدرّس في العالم من زاوية الاخطاء التي يجب تجنبها لتفادي فشل اي مسار انتخابي.

وتابع بافون انه يجب الاعتراف بالفشل في المسار الانتخابي الاخير واستخلاص الدروس منه، مع ادخال مراجعات كبيرة، خاصة وان 90 بالمائة من التونسيين لم يشاركوا في الاقتراع.

واعتبر بافون ان المرور بقوة في اي مسار انتخابي لا يؤدي الا للفشل، حسب تعبيره، مشيرا الى وجود عديد الاسباب التي ادت لهذه النتيجة منها غياب تمثيلية المراة وذوي الاعاقة، الى جانب استبعاد الاحزاب السياسية بشكل واضح، حسب تقديره.


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