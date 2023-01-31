في جلسة حضرها عميد المحامين: مباشرة النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد ... والنيابة تنفذ عدة احكام تحضيرية

نظرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد... وبالمناداة على المتهمين تبين انه تم جلب 5 متهمين في حين رفض البقية الصعود الى جلسة المحاكمة.



وحضر اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد من بينهم عميد المحامين حاتم مزيو ،كما حضر محامو المتهمين.





وباحالة الكلمة للنيابة العمومية بخصوص الطلبات التحضيرية التى طلبتها هيئة الدفاع ، اكد ممثل النيابة انها تولت احالة قرص مضغوط الى مكتب التحقيق 13 ،وتم تدوين مكتوب في الغرض، وفيما يتعلق بمأل القضية التحقيقية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة فانه تمت مكالمتهم شفاهيا من قبل النيابة العمومية بمحكمة منوبة واعلمتهم انه وقع التخلي عنها لفائدة القضاء العسكري.





وكشف الاستاذ كثير بوعلاق انه مر على اغتيال الشهيد 10 سنوات، مبينا ان الملف مثل مدرسة تعلموا فيها الإجراءات ،وان المحاماة التقليدية ماتت وانتهت وأصبحت محاماة استقصائية وان الهدف هو معرفة من تورط في عملية الاغتيال ومن خطط ودبر ومولها.





وكشف الاستاذ بوعلاق ان الملف هو بمثابة القنطرة التى ستوصل الى بر الامان وهو بر فيه قضاء محترم وناجز ومستقل،طالبا من المحكمة ان تمثل عمق وجسامة المسؤولية ليرى ملف الاغتيال النور.



واكد بوعلاق ان النيابة العمومية وهيئة المحكمة نفذوا عدة احكام تحضيرية وهم متمسكون بتطبيق القانون وكشف الحقيقة.



