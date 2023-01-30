استولت على اموال من وزارة البيئة ومركز تونس الدولي للتكنولوجيا ...المكلف العام يتقدم بهذا الطلب في حق ليلى الطرابلسي

استولت على اموال من وزارة البيئة ومركز تونس الدولي للتكنولوجيا ...المكلف العام يتقدم بهذا الطلب في حق ليلى الطرابلسي

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 13:37 قراءة: 0 د, 48 ث
      
باشرت صباح اليوم الإثنين 30 جانفي 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،في ملف قضية تعلقت باستفادة ليلى الطرابلسي ارملة الرئيس الراحل بن علي وباشكال مختلفة من النفقات التى بذلتها كل من وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، والديوان الوطني للتطهير ،ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة في تمويل العديد من النفقات والاشغال والاحداثات بالمدرسة الدولية بقرطاج التابعة لها دون وجه حق وقد كشفت الإختبارات المأذون بها ان نية الاضرار بالادارة قائمة في حق المظنون فيها بحصول عمليات الاستيلاء على الاموال الراجعة للدولة والحاق اضرار بمقدرات وزارة البيئة والهياكل التابعة لها.


وبالمناداة على المكلف العام بنزعات الدولة حضر الجلسة وقدم تقريرا طالبا على ضوئه بتغريم المتهمة ليلى الطرابلسي بمبلغ مالي قدره 262.399.520 زائد ما ينجر عنه من خطايا التاخير طبق التشريع الجاري به العمل لفائدة الدولة ،وايضا تغريمها بمبلغ 20 الف دينار جبرا الضرر المعنوي الحاصل للدولة والاذن بالنفاذ العاجل في خصوص الدعوى العمومية والدعوى المدنية.

وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى موعد لاحق .


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 260858

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 30 Janvier 2023 à 14h 54m |           
"المكلف العام بنزعات الدولة طالب ... الاذن بالنفاذ العاجل في خصوص الدعوى العمومية والدعوى المدنية."
"وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى موعد لاحق" (غير محدد)
اولا اطوار القضية تعود الى أكثر من 15 سنة
والمحكمة تؤجل القضية الى اجل غير مسمى
ما شاء الله على العدل والعدالة




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