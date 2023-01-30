4 سنوات سجنا لاطار بنكي

اصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب4 سنوات سجنا في حق اطار بنكي وجهت له تهمة استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية، وذلك على خلفية استيلائه على مبالغ مالية من البنك الذي يعمل فيه على مراحل وانفاقها على ملذاته الخاصة.



وللاشارة فأن المتهم تعلقت به ايضا قضايا استيلاءت مالية منشورة امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.





