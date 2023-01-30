4 سنوات سجنا لاطار بنكي

4 سنوات سجنا لاطار بنكي

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 12:06 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب4 سنوات سجنا في حق اطار بنكي وجهت له تهمة استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية، وذلك على خلفية استيلائه على مبالغ مالية من البنك الذي يعمل فيه على مراحل وانفاقها على ملذاته الخاصة.

وللاشارة فأن المتهم تعلقت به ايضا قضايا استيلاءت مالية منشورة امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260851



En continu...

Toutes les news...
الانتخابات التشريعية 2022
الاثنين 30 جانفي 2023 | 8 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:13 17:44 15:21 12:39 07:23 05:54
Babnet
14°
 Babnet14° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-615°-814°-915°-1015°-11
  • Avoirs en devises
    22352,1

  • (27 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34151 DT        1$ =3,06625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 jan)   236,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   