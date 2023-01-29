مرصد شاهد : نسب إقبال ضعيفة وتضييق على عمل الملاحظين

لاحظت رئيسة لجنة التكوين والتدريب بمرصد شاهد أحلام الهمامي أن فتح مراكز الاقتراع بمختلف ولايات الجمهورية تم بصفة عادية وبطريقة سلسلة مشيرة إلى أن نسب الإقبال بالدور الثاني من الانتخابات التشريعية كانت ضعيفة، وفق تقديرهاوأكدت الهمامي، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، تضييق العمل على المراقبين والملاحظين حيث عمد بعض مديري مراكز الاقتراع إلى طلب بطاقات اعتماد جديدة في حين أن هيئة الانتخابات أعلنت أن بطاقات الاعتماد للدور الأول صالحة للدور الثاني.ورفض مديرو مراكز الاقتراع مدّ الملاحظين بنسب الإقبال في حين لم يستقبل مركز الاقتراع بالحرايرية-تونس أي ناخب إلى حدود التاسعة صباحا و 10 دقائق، حسب المصدر ذاته.ورصد ملاحظو شاهد بعض الإخلالات مثل استعمال السيارات الإدارية وبعض المخالفات الانتخابية التي ترتقي إلى جرائم انتخابية ببعض مراكز الاقتراع.ويشار إلى أن مرصد شاهد سجّل حضوره بـ 131 دائرة انتخابية بـ 541 ملاحظا و48 منسقا جهويا أي بمعدل 4 ملاحظين على كل دائرة.