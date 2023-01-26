مرصد شاهد: نتوقع أن لا تتجاوز نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية 18 %

وأضاف ناصر الهرابي، خلال استضافته اليوم الخميس 26 جانفي 2023، في ماتينال اذاعة شمس، أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وقانون الانتخابات سيساهمون في عزوف الناخبين.وتابع بأن شيئا لم يتغيّر والمناخ العام وعدم استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي قد يؤثرون على نسبة المشاركة في الانتخابات.كما لفت المدير التنيذي لمرصد شاهد إلى أن عدد المترشحين في الدور الأول يتجاوز الألف مترشح لكن نسبة المشاركة كانت متدنية واليوم عدد المترشحين أصبح 262 مترشحا فقط.