مرصد شاهد: نتوقع أن لا تتجاوز نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية 18 %

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 09:14 قراءة: 0 د, 34 ث
      
يتوقع المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية، ناصر الهرابي، أن لا تتجاوز نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية الذي سيُجرى يوم الأحد 29 جانفي الجاري 18 بالمائة.

وأضاف ناصر الهرابي، خلال استضافته اليوم الخميس 26 جانفي 2023، في ماتينال اذاعة شمس، أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وقانون الانتخابات سيساهمون في عزوف الناخبين.

وتابع بأن شيئا لم يتغيّر والمناخ العام وعدم استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي قد يؤثرون على نسبة المشاركة في الانتخابات.

كما لفت المدير التنيذي لمرصد شاهد إلى أن عدد المترشحين في الدور الأول يتجاوز الألف مترشح لكن نسبة المشاركة كانت متدنية واليوم عدد المترشحين أصبح 262 مترشحا فقط.


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